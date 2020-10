Muebles en palet, una opción vigente

Es así que una importante cantidad de personas, con capacidad adquisitiva, encontró una oportunidad de renovar, ordenar y armonizar su hogar, a la par que lo habitaba de una forma diferente y por más tiempo.

Para el carpintero Genaro Serafini la pandemia resultó lo que muchos dicen “una oportunidad” para despegar su incipiente negocio de venta de muebles de palés.

“Todo empezó con las ofertas que yo alzaba en una página de Facebook de cambas. Al principio de la cuarentena era la forma de mantener activo el negocio, ofrecía mis productos por otros productos”, recuerda Serafini.

Poco a poco empezaron a llegarle los pedidos a Genaro, desde portaplanteras, organizadores, estantes de pared, hasta un rack de tevé.

De esta forma, a través de internet y las cambas, Genaro logró sostener el negocio familiar, y conseguir cosas que también necesitaba en ese momento.

“De repente alguien me cambiaba un estante por herramientas, y también me pedía un estante para pared, que sí me pagaba, a un precio muy accesible”, describe Serafini.

Lentamente, a través de las redes y con el popular “boca en boca”, la fama de Genaro fue en aumento, y siendo cada vez más recomendado por sus clientes, como en un principio lo fue por su círculo de amigos. “Sin embargo, durante la pandemia lo que más nos impulsó fue esa página de cambas”, recuerda el emprendedor.

Y los pedidos de la gente iba en aumento, pedían biombos, multiusos, sofá, juegos de bar, porta vinos, porta verduras; “todo lo que la imaginación y necesidad del cliente pueda desear”, comenta.

El negocio siempre tuvo aceptación, pero fue con la pandemia y con el tema de las cambas que repuntó y creció.

“Muchísimas personas me escribían y pedían cosas. También tuve malos ratos por no poder terminar algunos pedidos en fecha y hora, porque me sobrepasó la cantidad, ya que estoy solo en mi trabajo”, cuenta.

Genaro trabaja en el rubro hace 4 años, pero todo el 2019 hizo una pausa porque acompañó a su padre, quien fue diagnosticado con leucemia. Como anécdota cuenta que su esposa fue quien le instó a realizar muebles de palets para su casa, y como él tenía habilidades empezó a hacerlos. Pero como aumentaron los pedidos, los que eran para su casa nunca los pudo terminar.