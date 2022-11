Motociclista queda lesionado tras embestir contra un colectivo

Los vehículos involucrados son un ómnibus de transporte de la Línea 5 de la empresa SMTC S.R.L, guiado por Melchor Velázquez Aguilar, de 65 años y una motocicleta de la marca Kenton, modelo GTR, que estaba al mando de José Fernando Céspedes Galeano, de 22 años. Este último sufrió lesiones en el brazo.

El joven estaba acompañado por Justo Arnaldo Ortiz Brítez, de 22 años, quien no registró heridas de consideración, según informaron agentes de la comisaría 55ª Central.

Accidente de tránsito.mp4 Una cámara de circuito cerrado captó el momento del accidente de tránsito en Ñemby. Video: Gentileza.

Policías acudieron al lugar y encontraron al joven tendido en la vía pública con la lesión. El mismo circulaba a bordo de su biciclo, sobre la calle La Victoria e impactó contra la parte trasera del colectivo cuando el conductor detuvo la marcha para subir a pasajeros. La víctima fue trasladada bordo de la ambulancia hasta el Hospital de Trauma.

El motociclista José Céspedes manifestó a Telefuturo que el conductor del colectivo frenó bruscamente sin ningún tipo de señalización y en un punto en donde no puede detenerse para subir ni descender a pasajeros.

"Al entrar por el camino de La Victoria me iba tranquilamente todavía, el sol era fuerte, hacía frío, de repente el colectivo frena de la nada. El (conductor) no prendió el señalero, no prendió luz de stop, frené, hice todo lo posible pero me fui a parar por él", agregó.

Dijo que tenía puesto el casco protector y que se rompió la nariz, además sufrió fracturas en el brazo y probablemente tendrá que utilizar platino. Manifestó que tuvo dislocación en el hombro, una fractura en el codo y en la muñeca.

Lamentó que el conductor del bus no se haya bajado en ningún momento a preguntarle en qué le podía ayudar y que una señora estuvo a su lado esperando la ambulancia durante una hora.

El joven dijo que hasta el momento nadie de la empresa se comunicó con él y pide que se haga cargo del tratamiento de su recuperación. Aquellas personas que deseen ayudarlo se pueden comunicar al número (0982) 027356.

Se comunicó del hecho la fiscala Yrides Ávila quién dispuso que los vehículos sean entregados a sus propietarios.