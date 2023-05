Moradores de Luque exigen orden en tramo donde ocurrió accidente

“Es un peligro para la gente que cruza a pie porque juegan carrera (los rodados) que vienen de la calle Rojas Silva y los que entran en esa calle haciendo giro a la izquierda desde la avenida Corrales. Desde Rojas Silva vienen colectivos de Ypacaraí y Areguá que andan luego como si no tuvieran freno y desde la avenida dobla la Línea 49”. Este es el relato del ciudadano Victor Ávalos, cuyo lugar de trabajo se encuentra en las inmediaciones del tramo citado.

Ávalos es a diario testigo del caos vehicular que se genera en el lugar. “Día de por medio más o menos aquí hay accidente de motociclistas”, aseguró. Sobre la presencia de la Policía Municipal de Tránsito de Luque, el morador indicó que los agentes se instalan en otros cruces, pero en dicho punto en cuestión no existe orden vehicular. “Se colocan más para allá, acá ya no vienen y justo es donde más peligro hay”, expresó.

Accidente fatal. En el mismo punto, el pasado domingo 21 de mayo ocurrió un accidente fatal. Una mujer fue arrollada mientras cruzaba la avenida, por un colectivo que giraba a la izquierda.

El conductor se dio a la fuga ese día, pero actualmente se encuentra detenido, según el comisario Rodolfo Sánchez, de la Comisaría Tercera de Luque quien indicó que el colectivo sería de la unidad perteneciente a la Línea 49 Limpeña SRL. “Es una zona bastante transitada y ese día teniendo en cuenta la lluvia se volvió mucho más peligrosa. Tampoco existen prohibiciones ni señalizaciones de giro en ese lugar”, señaló el comisario.

Gumercindo Sosa, quien trabaja como conductor de Bolt, indicó que es urgente la señalización en la zona por el desorden que se genera, o colocación de lomada antes del giro a la izquierda.

Sobre la calle Rojas Silva, antes de llegar a la avenida, viniendo desde Areguá, la calle se encuentra en pésimo estado y existe una pronunciada curva por la que a diario –entre baches y la falta de señalización– atraviesan una gran cantidad de automóviles, colectivos y vehículos de gran porte.

Autoridades no responden. Para conocer si el Municipio de Luque plantea alguna medida, un equipo de ÚH intentó obtener la versión de las autoridades, pero tanto el intendente, Carlos Echeverría, como el director de Tránsito, Cristian Gill, no contestaron las reiteradas llamadas. Ante la insistencia al área de prensa, una de las encargadas alegó que darían retorno sobre la consulta, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta alguna.

