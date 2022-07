Mirar con los ojos de Jesús

Hoy meditamos el Evangelio según san Mateo 13, 10-17. Los discípulos preguntaron a Jesús por qué hablaba en parábolas. El Maestro les hace ver que prédica “los misterios del Reino”. Para los hombres son difíciles de entender directamente. Por eso emplea un lenguaje figurado, con imágenes cercanas a los oyentes y que se refieren veladamente a los misterios.

En su explicación a los discípulos, Jesús dice: “Al que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará” (v. 12). La frase nos inquieta porque parece una injusticia. En cambio, Jesús explica de esta manera que quien no recibe con buena voluntad el evangelio y la gracia, se hace incapaz para entenderlo y para recibir más. En cambio, quien se dispone dócilmente a dejarse transformar por la palabra de Dios –que eso hacían los discípulos– no solo recibe la gracia de la conversión, sino que se hace apto para recibir más gracia aún.