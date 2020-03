Ministro justifica cuestionada salida de Moncho Azuaga

Moncho Azuaga, ahora ex asesor de Artes Escénicas de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), fue desvinculado de sus funciones tras 12 años de servicio. Por decreto de la Presidencia de la República se dieron por terminadas sus funciones, “considerando disposición de cargos de confianza y la supresión del Presupuesto de la Nación para el ejercicio fiscal 2020”, indican desde la SNC.

Su destitución generó críticas y expresión de apoyo en el sector cultural y artístico. Gremios como la Unión de Actores del Paraguay, el Centro Paraguayo del Teatro y la Sociedad de Escritores del Paraguay emitieron comunicados en apoyo a Azuaga.

“Esta mañana (por ayer) me encontré con un decreto que me destituye. Fue sin notificación anterior, no soy funcionario de confianza, eso lo tuve en el 2008”, indica el afectado.

“Me parece que esto está en un proceso de persecución y se da justo luego de la representación de la obra Guerra Guasu, una crítica al sistema de la invasión brasileña que toca temas como intereses de Itaipú”, indica Moncho.

SNC. “Ramón Azuaga ocupaba un cargo de confianza desde la gestión de Ticio Escobar, no es funcionario de carrera y no entró por concurso. Cuando asumí como ministro, debió poner a disposición su cargo; sin embargo, él pidió que se le pague un salario como director general. Desde el año 2012 se amparó en la figura del teletrabajo, no cumplía horario laboral y enviaba informes desde su casa”, explica sobre el caso el ministro de Cultura, Rubén Capdevila.

Añade que se suprimió la categoría referente a su cargo, para el presupuesto general del 2020, por lo que quedó desvinculado.