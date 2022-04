Mínimadiferencia

Con un equipo mixto y sin la mayoría de sus titulares, el Ciclón hizo un esfuerzo máximo para quedarse con la victoria, que lo deja a un solo punto de la cima, venciendo a Sportivo Ameliano por 1-0 en el Defensores del Chaco.

Con un funcionamiento sin muchas virtudes en ataque, el Azulgrana tuvo más sobresaltos que su rival de arranque, siendo muy errático y sin conexiones efectivas. En mitad de cancha, Damián Bobadilla tuvo buen rendimiento aportando equilibrio con su velocidad, no así los otros componentes de ese sector, que tuvieron más dudas que determinación al momento de buscar al frente. Antonio Galeano no tuvo aceleración y Luis Fariña deambuló con acciones que no fueron concluyentes, muy lejos del ataque. Interesante el aporte de Fabián Franco, que se puede ir consolidando en el puesto, ya que muestra mucho oficio para el ataque.