Mineiro presentó al albirrojo Alonso

El defensor remarcó acerca del gesto del uruguayo Diego Godín de devolver el número: “Quiero hacer un reconocimiento a Godín por lo que ha hecho. Me habló cuando llegó al Atlético, me dijo que iba a utilizar la camiseta número 3. Eso me llenó de orgullo, sabemos de su experiencia y demuestra su humildad y que es buena persona”.

Junior Alonso vuelve al Galo sin haber disputado un solo partido en el equipo ruso del Krasnodar. Con el Galo, el guaraní disputó 89 juegos con la casaca albinegra, marcó dos goles y conquistó el Brasileirão (2021), Copa de Brasil (2021) y el Campeonato Mineiro (2020 y 2021).