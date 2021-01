Mike Hardy, de La lista, está entusiasmado con proyecto

Desde ese tiempo y hasta ahora, el filme continuó a distancia con la posproducción, recurriendo a talentos de diferentes lugares, según relata Hardy en una entrevista. El director detalla el argumento de la película y explica la experiencia que lo llevó a escribir sobre este tema.

“Yo lo describiría como un thriller político, en el que un hombre y su familia regresan desde Miami al Chaco Paraguayo. Los mismos fueron exiliados y regresaron cuando la dictadura llegó al país. El presidente anuncia un programa de justicia llamado el ajuste de cuentas y decide que las primeras elecciones democráticas será determinar los 30 criminales más terribles del antiguo régimen. Todos se sorprenden porque el padre de familia está en la lista y tiene 12 horas de la noche para sobrevivir”, explica el director.

En la cinta se tratan varios matices de cuando cae una dictadura, quién es culpable y quién es inocente. “Mi primera carrera fue en el ejército de los Estados Unidos, donde estuve en guerras civiles y zonas de conflicto. Después de la caída del régimen, por ejemplo en Irak o Kosovo, siempre hubo venganza por parte del pueblo, que se daba cuenta que la justicia no es real. En mi mente estaban la dictadura de Cuba y de Venezuela, pero estando en Asunción me inspiré en La lista, que incluye un poco de historia de toda la región Sudamericana, no solo de Paraguay”, destaca.

Equipo. La cinta cuenta con Fernando Abadie y Claudia Scavone como principales actores. El reparto continúa con Paloma Vargas, Nathan Christopher Haase, y las contundentes participaciones de Jesús Pérez y Javier Enciso.

Completan el elenco: Borja García, Eduardo Cano, Juan Carlos Moreno, Héctor Silva, Pamela Capello, Belén Vierci, Yvoty Herreros, Lucía Báez, Miguel Román, Majo Peralta, entre otros. En total, más de 30 actores y actrices son parte de la propuesta.

La lista, de Miranda Producciones, es una producción paraguaya con equipo técnico local. Su estreno en Paraguay está previsto para marzo, dependiendo de la situación del Covid-19.

Michael Hardy es un escritor, director y productor norteamericano, quien ganó destaque en el 2014 como Cineasta del mes de Washington DC por su trabajo en el largometraje Fort Bliss.

Este es el primer proyecto de Michael Hardy fuera de Estados Unidos. “Al principio me sentí un poco nervioso, pero desarrollé un gran equipo de sonido, producción, actuación y más en Paraguay. Estoy muy entusiasmado con el producto y luego del estreno en Paraguay, el filme participará en varios festivales del mundo”, comenta Hardy.