Finalmente Miguel Samudio no seguirá en Olimpia y su vinculación con el tetracampeón quedará hasta finales de este mes.

“Ayer llegamos a un acuerdo, no renovamos, entonces podemos decir que mi paso por Olimpia ya terminó. Me voy con la cabeza en alta, con el deber cumplido, salí campeón con un equipo grande, solamente quedan palabras de agradecimientos”, apuntó Samudio en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

En la charla, Samudio mostró su preocupación, ya que al quedar libre no tendrá club y con la mayoría de los mercados de pases cerrados, quedará inactivo por algunos meses más.

“Los que no renovaron se van a quedar sin trabajo, hay que ver las opciones para llegar a un acuerdo con un equipo afuera”, dijo el defensor que jugó 16 partidos y marcó 1 gol en el Decano.