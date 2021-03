La Dirección General de Migraciones informó que 50 vacacionistas no contaban con un resultado negativo de Covid-19 a su regreso al país, tras controles realizados en el Puente de la Amistad.

Entre las exigencias para entrar al país se encuentra la presentación de un test con resultado negativo de Covid-19 (técnicas de detección de ARN: RT-PCR/LAMP / NAAT), realizado en un tiempo no superior a 72 horas antes del viaje. No se aceptarán pruebas por antígenos o anticuerpos.

De acuerdo a lo informado por Migraciones, estos paraguayos volvían de vacaciones del Brasil.

Asimismo, en el marco del operativo "Intra Frontera" en la zona del puente, se logró interceptar a un ciudadano brasileño de nombre Omar Abdallah, quien cuenta con orden de captura en Paraguay por estafa y lesión de confianza.

También se registraron 58 rechazos de ingreso al país de extranjeros no residentes por falta de documentación de viaje y/o incumplimiento de las exigencias sanitarias del Ministerio de Salud. Por su parte, cuatro estudiantes extranjeros sin documentos de residencia en Paraguay fueron notificados.

"Nosotros iniciamos un operativo intrafrontera, esos 58 rechazados fueron porque no cumplieron los requisitos, generalmente porque no tienen el PCR", comentó al respecto Ángeles Arriola, directora de Migraciones, a la 1020 AM.

El operativo inició este lunes y continuará durante toda esa semana, con el apoyo de la Secretaría Técnica de Prevención e Investigación de Terrorismo (Seprinte).