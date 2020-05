Mick Jagger y Will Smith recaudarán fondos en India con un concierto virtual

Mick Jagger realizará un concierto benéfico junto a Will Smith.

Organizado por Karan Johar y Zoya Akhtar, directores de Bollywood, la industria india del cine, el espectáculo será transmitido en directo en Facebook.

El objetivo es reunir millones de dólares para un centenar de organizaciones que proveen servicios esenciales y comida durante la epidemia.

Este dinero es necesario para ayudar a "todos aquellos que no tienen trabajo ni domicilio, y que no saben de dónde sacarán su próxima comida", explicaron los organizadores.

El confinamiento impuesto el 25 de marzo, y al menos hasta el 17 de mayo, a los 1.300 millones de indios dejó en riesgo a millones de trabajadores y dio un gran mazazo a la tercera economía de Asia.

Millones de trabajadores rurales están bloqueados en las ciudades con casi nada para vivir y alimentarse. El sábado, se establecieron trenes para llevarles de vuelta a sus pueblos y ciudades de origen.

Las estrictas restricciones debían permitir mantener los casos de contagio de nuevo coronavirus a un nivel relativamente bajo en el segundo país más poblado del mundo: 37.335 casos y 1.218 fallecidos, con 2.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El balance podría en cambio ser mucho mayor, según los expertos, debido a la falta de tests de detección y de recogida de datos.