Michael Jackson cumpliría hoy 60 años y su historia sigue fascinando

El cantante volvió a la lista de éxitos en julio gracias al canadiense Drake, quien usó su sencillo Don't Matter to Me.

Luego, los invitados disfrutarán de una fiesta en el hotel Mandalay Bay como parte de una velada en la que Paris Jackson y su hermano Prince Jackson recogerán, en nombre de su padre y a título póstumo, el premio Elizabeth Taylor Legacy 2018.

Quien no estará en la reunión familiar es Joe Jackson, el estricto y controvertido padre de Michael y arquitecto de los Jackson 5, que falleció el pasado 27 de junio a los 89.

Aunque pasen años desde su muerte –falleció el 25 de junio de 2009 por una sobredosis– y pese a que el mundo del espectáculo lloró la inesperada pérdida de otras estrellas como Prince o Amy Winehouse, las noticias sobre Michael Jackson siguen suscitando gran curiosidad.

Más extraña es la longeva polémica sobre el disco póstumo Michael (2010), que en los últimos días vivió un nuevo capítulo.

Entre los seguidores del cantante circula hace tiempo el rumor de que las canciones Breaking News, Keep Your Head Up y Monster no cuentan con la voz de Jackson sino de un impostor, una teoría conspirativa que llegó a los tribunales cuando una fan demandó en 2014 a la discográfica Sony por este asunto. La pasada semana, medios estadounidenses aseguraron que Sony admitió en este juicio que la voz en esos temas no era la de Jackson, una información que el gigante musical rectificó inmediatamente y que negó de modo rotundo.

Marcó generaciones

Según Bruno Masi, conductor de radio y tevé, Michael Jackson marcó no solo una generación, sino a varias, con todo su trabajo y sus emblemáticos temas que legó.

“En el mundo de la música sigue siendo la personalidad más encumbrada y se ganó el mote del rey del pop. Hasta ahora, no apareció otro igual capaz de emular su capacidad y creatividad; esa energizante manera de presentarse en escena, ofrecer un buen espectáculo y de componer buenas canciones”, refirió el hombre de medios.

Recordó que en su programa Hola música, emitido en la tevé en los 80 en Canal 9 y luego en el 13, se incluyó la música de Jackson y sus “famosos pasitos”, lo que “significó una revolución en aquella época, ya que era la atracción de la gente joven en materia de entretenimiento”.

MÁS. En la última edición de la lista de Forbes sobre las celebridades fallecidas con mayores ingresos, se situó por quinto año consecutivo, como número uno con 75 millones de dólares facturados en 2017.

De ahí que cada frase o insinuación sobre su legado levante controversia, tal y como sucedió en febrero cuando el productor Quincy Jones, ilustre colaborador del artista, aseguró que Jackson “robó” partes de sus canciones de otros músicos.EFE y ÚH