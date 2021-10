MIC pide no subir precios y los emblemas urgen hacerlo

En apuros. Los emblemas pequeños del mercado dicen que ya no pueden evitar una suba.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) abogan para mantener el precio de los combustibles a través de Petropar. Sin embargo, emblemas y distribuidoras pequeñas dicen que están “desesperados” y que les urge el reajuste para no cerrar estaciones.

Son las dos situaciones que se plantean en este momento en torno al costo de los combustibles. Por el lado estatal, el viceministro de Comercio y Servicios del MIC, Pedro Mancuello, confirmó que los precios internacionales de los combustibles están altos, pero adelantó que la empresa estatal aún no reajustará.

Admitió que los precios internacionales están subiendo como también suman los sobrecostos logístico del transporte fluvial debido a estiaje del río.

Consideró que el sector privado pretende instalar la necesidad de aumentar ya los precios, pero Petropar no tiene previsto hacerlo.

Explicó que la estatal hizo una gran compra y tiene un importante stock. Añadió que si bien las nuevas partidas más caras afectarán la estructura de costos, aún no reajustará sus precisó.

DESESPERADOS. Los emblemas pequeños manifiestan “estar desesperados” porque ya no pueden sostener el precio actual de los combustibles y advierten que, de no reajustar, estarían cerrando varias estaciones de servicio para no trabajar a pérdida.

Es lo que señaló ayer a ÚH el gerente del emblema Petrochaco, Alfredo Escauriza. Señaló que con el emblema 3MG suman un total de 150 estaciones operando en el país y que, en caso de que no aumenten los precios, estarían cerrando al menos treinta estaciones.

A modo de ejemplo, dijo que comprando al precio actual y al agregarle impuestos, mezcla de biodiésel entre otros, el diésel estaría costando G. 5.600 el litro. Señaló que como distribuidoras están entregando a G. 5.270. “Esto dice que es inatajable una suba por el momento”, aseveró.

Finalmente, manifestó que no están ajustando porque tienen “el gran problema de Petropar que no va a aumentar debido a que opera con plata del pueblo y pueden hacer lo que quieren, incluso, perder”.