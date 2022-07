Mercosur: Negociación de acuerdo con China requiere de un consenso

Por lo tanto, si el Uruguay quiere acordar un tratado de libre comercio (TLC) con China, “esto debe ser aprobado por consenso entre los cuatro miembros del Mercosur del que él forma parte, y si no hay tal consenso, este país no puede llevar adelante ese acuerdo”, explica.

Agrega que no solo porque así establecen las normas citadas, sino porque en la práctica, “todas las decisiones importantes que ha tomado el Mercosur fueron adoptadas por consenso”, recuerda. “Argentina acaba de decir exactamente eso; y nuestro Gobierno defiende lo mismo”, señala. El tema se instaló de forma contundente el miércoles con un anuncio oficial realizado por el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, de que se arribó a un acuerdo de factibilidad beneficioso con China, iniciado en setiembre del 2021, para trabajar en un tratado de libre comercio. El anuncio se dio a días de la reunión del Consejo Mercado Común y de la Cumbre del Mercosur, que se celebrará en Paraguay, el miércoles y jueves de la semana que se inicia. “Brasil no se está pronunciando, pero aunque no haya aún una comunicación oficial, las declaraciones de su presidente de que no asistirá a la Cumbre del Mercosur tienen por detrás una interpretación en el sentido de que no quiere que el cónclave muestre un conflicto, en este caso específico del Uruguay”, cree el analista económico.

Durante la Cumbre, el Paraguay transferirá la presidencia pro tempore (PPT) del Mercosur al Uruguay. En el foro de jefes de Estados Partes y Estados Asociados, Lacalle Pou explicará de nuevo por qué para su país no existen impedimentos para avanzar con China hacia un TLC bilateral. Uruguay considera que la Decisión 32/00 del Mercosur, que ratifica los principios fundacionales de negociar en bloque y adoptar las decisiones por consenso, no está internalizado por los Estados miembros.

“Creo que el Uruguay piensa que en un momento determinado se le podrá aprobar esto, porque no sería conveniente que uno de los cuatro países fundadores se retire del bloque. Pero, por otro lado, Uruguay no pretende retirarse del Mercosur, al menos, eso es lo que oficialmente expresan. En realidad, no le conviene absolutamente hacerlo”, reflexiona Fernando Masi. Además, dice, los países grandes del bloque nunca quisieron negociar un TLC con China, por las desventajas que eso representaría para el sector industrial de Brasil y Argentina. “Estoy seguro de que si los brasileños y argentinos realizan un estudio de factibilidad de un TLC con China, no les va a salir tan favorable”. Indefectiblemente los demás países tendrán que opinar y expresar si están de acuerdo con que el Uruguay avance en forma unilateral.



Fernando Masi,

director de Cadep.