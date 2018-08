Mercado financiero de Argentina se derrumba por casos de corrupción

El mercado financiero de Argentina se derrumbó ayer por coberturas en dólares y masivas ventas de activos tras el avance de una investigación judicial que salpica a políticos y empresarios por supuestos sobornos, en momentos de una marcada aversión global al riesgo.

Para dar una señal de tranquilidad a los operadores e inversores, el Gobierno argentino se reunió ayer con los principales banqueros del país para asegurar que los proyectos de obras públicas –en el ojo de la tormenta por la investigación judicial por sobornos– continúan sin alteraciones.

La moneda argentina se depreció 3,95% el viernes y cerró en 29,85 pesos por dólar al resurgir la corrida cambiaria tras un mes de estabilidad en los mercados. “Habría un nuevo round devaluatorio dentro de algunos meses. En este contexto, el nuevo round devaluatorio cambiaría las reglas de juego. Es decir, dependiendo del timing de la nueva devaluación, 2019 podría no ser sustancialmente mejor que 2018”, dijo la consultora Economía y Regiones.

La moneda argentina acumula una depreciación del 6,26% en agosto y del 36,24% en lo que va del 2018, frente a una presión inflacionaria que superaría el 30% este año.

Desde la semana pasada, el Banco Central redujo el monto de subasta diaria de 100 millones a USD 50 millones con la intención de frenar la caída de las reservas que debe mantener un mínimo, como se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el plano local, las preocupaciones se enfocan sobre el caso de corrupción investigado por la Justicia, dijo la consultora Portfolio Personal. El riesgo país de Argentina, elaborado por el banco JP.Morgan, escalaba hasta la zona de los 704 puntos básicos, con un alza diaria de 70 unidades, para dejar al indicador en una franja máxima similar a la de febrero de 2015.

Una delegación del FMI llegará el lunes y se quedará una semana en Buenos Aires para evaluar el cumplimiento del plan de ayuda por USD 50.000 millones acordados con Macri. El martes, Argentina se enfrentará a un nuevo abultado vencimiento de las letras del Banco Central (Lebac).

López declaró ante el juez y negó todos los cargos

El ex secretario argentino de Obras Públicas José López, detenido en 2016 cuando intentaba meter 8,9 millones de dólares en un convento, aseguró ayer ante un tribunal de Buenos Aires que ni él ni su familia se enriquecieron ilícitamente cuando él trabajaba como funcionario. “Voy a declarar, porque quiero que se demuestre que no me enriquecí ilícitamente en la función pública. Ni yo ni mi esposa ni ningún miembro de la familia se enriqueció en los 12,5 años que estuve al frente de la Secretaría de Obras Públicas”, afirmó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 de la Capital. Aseguró también que los hechos narrados en su declaración iban a ser la verdad.