Mercado 4: Ofertan  casillas en Facebook y crece el desorden

En la red social Facebook persisten además los anuncios de ventas de casillas, como el caso de un puesto sobre Pettirossi. Esta práctica va en contra de la ordenanza Nº 551/15 que prohíbe a los permisionarios alquilar o vender el derecho en todo o parte del espacio a terceros.

“Las medidas máximas (Art. 53 de la Ordenanza Nº551/15) que deben ser respetadas han sido violadas por los permisionarios en la construcción de sus puestos. Con ello se impide la visualización normal de los locales ubicados dentro del mercado y la interrupción de la libre circulación de las personas, transporte de las mercaderías y de emergencias; como policía, ambulancia, bomberos”, se describe en una de las notas remitidas al director del mercado, Juan Villalba, por parte de la asociación.

Los comerciantes cuestionan además que la mayoría de los locales comerciales y galerías se encuentran con salidas de emergencia obstaculizadas y tampoco se respeta la señalización de la franja amarilla.

Aseguran que varios puestos no cumplen con la medida reglamentaria y que enviaron varias notas a la Dirección del Mercado pero no tuvieron respuesta sobre los puntos. Desde la asociación afirman que con el director, Juan Villalba, tuvieron reuniones varias, establecieron mesa de trabajo, sin embargo persisten estos problemas. Desde Última Hora se intentó obtener la versión de Villalba pero no contestó las llamadas. Los comerciantes de la galería también cuestionaron la realización de las ferias cerrando avenidas.

desorden. “Las casillas se colocan en plena calzada. Están creciendo cada vez en mayor cantidad y el tema es la exposición al peligro. Están permitiendo que se instalen en la calle y lo sabemos porque se les cobra un canon diario de G. 5.000 a G. 10.000 por día, dependiendo del tamaño. Sucede en varios puntos”, comentó el integrante de la asociación Derlys Olmedo.

Las casillas tienen un crecimiento descontrolado y sin criterio. Permitirles ubicarse sobre la calle es el colmo. Derlis Olmedo, Asoc. de Galerías.