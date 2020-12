Mendoza: “Una gran chance”

El volante de Guaireña Jorge Mendoza expuso en charla con El Extra de Fútbol a lo Grande (1080 AM), con relación al juego de mañana por cuartos de final del Clausura ante el 12 de Octubre: “Es un partido que no hay revancha, tenemos una gran chance de poder pelear por un título de campeón en tres partidos, en menos de una semana se definen muchas cosas y debemos de estar a la altura. No sé en cuanto tiempo podremos tener un camino así o una chance como esta”.