Méndez: “No estoy para confrontar”

“Me toca el pecho y se queda muy cerca de mi rostro. Me golpea el brazo y ahí entra Blas Cristaldo y le retira”, comentó durante la charla al detallar el incidente con el jugador azulgrana.

“Yo estaba muy tranquilo, consciente de lo que estaba pasando. Intenté no hacer un gesto que pareciera agresivo. Yo suelo quedarme porque nadie espera que un jugador venga para un contacto físico”, agregó el juez.

El colegiado, que además expulsó a Daniel Rivas y a Rafael Carrascal, todos del Ciclón, aseguró que en su informe pondrá “lo que todo el mundo vio”. “Yo no estoy para confrontar al jugador, ni pelearme con él. Yo le dije a (Juan) Patiño que iba a informar todo”, sostuvo.

Sobre los comentarios de Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño, quien criticó duramente el arbitraje al mencionar que “tenía que tener la camiseta del rival”, entre otras cosas, Méndez dijo que no le afectaron: “Escuché los comentarios, pero no me afectan. El 98 de los periodistas deportivos están de acuerdo con las decisiones”, sentenció.