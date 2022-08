Mejorar el consumo en hogares para revertir el malestar social

El malestar social en Paraguay no es nuevo. Antes incluso del inicio de la pandemia, el país se debatía con una población trabajadora que en su mayoría no lograba con su trabajo honesto ganar lo suficiente para adquirir una canasta básica de bienes y servicios. De acuerdo con los datos, entre el 60% y 70% no ganaba el equivalente a un salario mínimo, no contaba con seguridad social y trabajaba de manera precaria. Casi la mitad de este grupo ya estaba en situación de pobreza y, con la llegada de la pandemia, su situación empeoró.