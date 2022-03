Medicina: Ofrecen altas cargas horarias para captar brasileños

Desde la agencia, entienden que usan esta estrategia como “cebo o gancho” para atraer a estudiantes brasileños, ya que en algunos estados del vecino país exigen una cantidad de horas que exceden al promedio señalado que incluso, rige en el Sistema Regional de Acreditación Arcu-Sur.

El Dr. Raúl Aguilera, miembro de la Aneaes, indica que los médicos que prepararon el criterio de calidad de Medicina estiman que 5.500 horas es lo mínimo que se establece.

“No se puede completar ni 1.000 horas por año; 800 horas cronológicas de clases es lo que se puede aprovechar muy bien. Le podemos adicionar las prácticas, acompañamientos en las guardias. Pero estas carreras deberían concluir entonces en 12 años, y eso en la práctica no se da”, refiere.

La Dra. Dina Matiauda, presidenta de la Aneaes, estima que las carreras de Medicina con altas cargas horarias “no pasaron por los procesos de evaluaciones” que hacen. “Van a ser totalmente rechazados esos elementos y si alguna vez pasaron (por Aneaes) quizás no estén acreditadas justamente por eso”, suscribe.

Coincide en que tal cantidad de carga horaria “absolutamente no es posible”.

“En al menos cinco a seis años es imposible cursar 12.000 horas de clase; hay que tener en cuenta que las áreas de formación de la carrera de Medicina requiere de mucha práctica. Entonces, en ese sentido, ya es imposible instalar esa cantidad de horas”, acota.

Entiende, justamente, que por este motivo las universidades con esas ofertas directamente no se presentan a las convocatorias que hace la agencia dos veces al año.

“Esos son los primeros filtros que tenemos. Primero, la habilitación del Cones (Consejo Nacional de Educación Superior), si no está habilitada, no se puede evaluar; no tiene centros de formación profesional para estudiantes, tampoco”, lanza.

La Aneaes le tiene bien identificada a estas instituciones: La Universidad Leonardo Da Vinci ofrece Medicina en Saltos del Guairá con 12.240 horas cátedra; la Universidad Privada María Serrana, 10.008 horas en Asunción y 10.448 en Ciudad del Este. Ambas sedes están intervenidas por el ente rector.

Completan la lista la Universidad Central del Paraguay, con 10.255 horas; Universidad Autónoma San Sebastián, 8.790, en Pedro Juan Caballero (PJC), y 8.698 horas en San Lorenzo; la Universidad Sudamericana, 8.539 horas y la Universidad Internacional Tres Fronteras, 9.263 horas. A estas dos últimas, se les rechazó su acreditación: A la primera en su sede de PJC y a la segunda de su casa central en el Este del país y su filial de Pedro Juan.



Educación superior bajo lupa