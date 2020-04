Mazzoleni: “Se investigará, pero no por presión”

Ante los efectos de la crisis en la economía y la población, su actitud muy conservadora es vista como tibia.

Entretanto, las cuestionadas camas siguen con los proveedores, ya que al verlas Salud no las aceptó y fueron devueltas a las firmas por no cumplir los requisitos, excusó.

Mazzoleni señaló que está comprometido con todo lo que tenga que ver con la transparencia. Expresó que ve como beneficiosas todas las denuncias que puedan venir desde el ámbito periodístico o político. “Me parece todo muy saludable, pero me parece más importante aún no olvidar que estas cosas se deben dirimir a través de los canales institucionales. Nosotros vamos a hacer eso y lo vamos a hacer en base a los méritos que encontremos en las denuncias en base a las situaciones que analicemos internamente. Pero no lo vamos a hacer debido a una presión mediática o política”, dejó en claro el titular de Salud Pública.

Así respondía a la pregunta de que si algún funcionario de Salud Pública sería removido luego de la repercusión que causó la llegada de los insumos. Tomó con cautela las denuncias de corrupción.

Recientemente se dio a conocer una conversación vía WhatsApp entre Alcides Velázquez, director General de Administración y Finanzas del MSP, y el empresario importador Ignacio Pidal donde el primero pedía referencia de precios y luego decía que le parecía caro, pero terminó pagando más.

Sobre este punto, Mazzoleni mencionó que no puede realizar un juicio de valor. Para tal fin debe contar con todos los datos, el contexto en que se dio tal comunicación y por qué se dio. Solo de esa manera se podría constatar si existió o no alguna irregularidad.

Con respecto a las empresas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec SA, señaló que ambas realizan negocios con el Estado desde hace cinco años aproximadamente. El ministro contó además que llegó a reunirse con Pidal. “Yo mismo tuve reunión con Pidal, así como contacté con otros empresarios y brokers, a los efectos de buscar ofertas que pudieran beneficiar al país. Todos los países en el mundo pasaron por esta dificultad de obtener los insumos”, reveló.

Plazos

En la fecha ya deberían empezar a verse los siguientes pasos para una eventual rescisión de contrato con las empresas proveedoras. Ambas firmas habían sido intimadas por el Ministerio de Salud Pública para el cambio de los insumos rechazados en 24 horas. Ayer se cumplió dicho plazo.

Con relación al cuestionamiento de que las firmas formaban parte de un mismo grupo familiar –los hermanos Ferreira–, Mazzoleni indicó que los procesos cuentan con un filtro administrativo y que todas las empresas pueden competir si pasan dicho filtro. Sostuvo que no cuentan con ningún antecedente jurídico que les haya impedido competir. Los tres ítems faltantes corresponden a protectores faciales, protectores oculares y las mascarillas N95 que aún no fueron presentadas.

“Todos los plazos administrativos están corriendo y el Ministerio de Salud toma todos los recaudos... El Ministerio no ha pagado por el monto total del contrato, sino por un anticipo que corresponde más o menos al 30% de los productos. La póliza del anticipo será ejecutada en caso de ser necesaria”, dijo.

Aunque la fallida llegada de estos productos podría tener alguna incidencia en la cuarentena inteligente, también pueden pesar otros factores. Dijo que trabajan en otros procesos licitatorios para la compra de equipamientos e insumos.

“Estos procesos nos permitirán tener muchos de estos insumos críticos para la población en general y para el personal de blanco. Pensamos que se puede llevar adelante toda la planificación que se ha hecho, en los periodos que se han hecho, hay otros factores que pemitirán llevar adelante el plan de cuarentena inteligente”, señaló Mazzoleni. La cuarentena inteligente arranca el 4 de mayo.



Todo el que trabaja conmigo sabe que si hay algún indicio de corrupción o falta de transparencia, algo que sea debidamente comprobado, va a dejar el cargo inmediatamente.



No hay ninguna sobrefacturación; muy por el contrario, los precios que he dicho estaban todos por debajo del precio de referencia en ese momento. Cinco de los seis ítems de los insumos que trajimos estaban por debajo del precio de referencia.







Detalló la falla de los insumos que llegaron

El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, mostró ayer a la prensa dos de los tres ítems que arribaron al país en el carguero que llegó el 18 de abril. Sobre las mascarillas quirúrgicas aclaró que aunque son de utilidad no corresponden a la marca solicitada. Con el mameluco fue más específico, ya que, además de la capa de menor calidad, las costuras no permiten su uso en salud. Las camas no fueron mostradas, pues no las recibió Salud por no reunir las condiciones.