Más Sucesos

Hermanos dicen que no son planilleros

El abogado Alfredo Delgado, que representa a los hermanos Samanta Elizabeth y Raúl Delgado Breuer, dijo que sus representados no eran planilleros y que nunca cobraron indebidamente.

Sobre Raúl Delgado, dijo que tenía permiso sin goce de sueldo desde setiembre del 2018 a marzo de este año. Este permiso luego se amplió hasta el mes de mayo y luego renunció el 2 de setiembre.

Sobre la mujer, señaló que si bien tuvo llegadas tardías, todas fueron descontadas, y que sí trabaja en el Poder Judicial. Trajo incluso las planillas de asistencia.

Reconoció que Raúl Delgado tuvo pagos por G. 7.067.080, pese a que no asistió dos meses, los que devolverá.