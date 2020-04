Más Interior

Ayudan a paraguayos varados en Resistencia

Destacan la medida adoptada por la Casa Paraguaya de Resistencia, Argentina, donde dirigentes apoyan a compatriotas que no pudieron volver a nuestro país por el cierre de las fronteras. La ayuda se concreta con su alimentación. Ante las medidas restrictivas que se están tomando en diferentes países, por la pandemia; muchos compatriotas quedaron varados en otros países. Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, es un sitio donde muchos compatriotas residen en Pilar y la visitan constantemente. El acercamiento obedece a que muchos se trasladan para ser entendidos por problemas de salud, conocida es que la salud publica es gratuita como entrega de medicamentos, para cualquier patología. Los traslados antes de la implementación de las medidas de cuarentena, se daban diariamente, muchos viajes con ambulancia de la Municipalidad de Pilar. JJB



Vacunación contra la influenza en Caacupé

Un total de 8.500 dosis de vacunas contra la gripe o influenza recibió el Hospital Regional de la Villa Serrana, informó la responsable del área de vacunación del nosocomio, licenciada Carmen Jara. Fueron recepcionadas 4.500 dosis de vacunas para el área pediátrica y otros 4.000 para adultos mayores. Tras la confirmación la gente se movilizó para conocer los lugares de aplicación, teniendo en cuenta que desde hace un par de semanas algunas secciones del Hospital de Caacupé, habilitó para atención a pacientes en la seccional colorada de la Villa Serrana; sitio hasta donde acudieron para la aplicación de las vacunas. Cabe recordar que el Hospital, desde hace varias semanas fue destinado exclusivamente para la atención de pacientes con cuadros respiratorios, hecho que desembocó en el traslado de las atenciones médicas en hospitales de ciudades vecinas. DB



Ex futbolista asiste a vecinos en Misiones

El ex futbolista de Olimpia, selecciones nacionales, Pumas de México, 12 de Octubre y Cobreloa de Chile, Darío Verón, faenó dos animales vacunos. Luego empaquetó la carne y repartió a familias de escasos recursos de dos zonas rurales de San Ignacio y Santa Rosa, Departamento de Misiones. Los paquetes contenían 5 kilogramos de carne y el mismo deportista en su camioneta recorrió las compañías Yata’i de San Ignacio y Gabino Rojas de Santa Rosa, Misiones, entregando la carne a unas 150 familias, que recibieron con alegría y agradecieron el gesto solidario del ex jugador. “Es una pequeña ayuda para los de menores recursos que lo hacemos con mucha humildad con el objetivo de pasarles una mano en estos momentos difíciles que vivimos todos pero con mayor gravedad las familias más pobres”, dijo Verón, oriundo de San Ignacio. NM