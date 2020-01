Más Interior

Ambulancia sin combustible en Concepción

Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS), al servicio de la Unidad de Salud de la familia de San Alfredo, Departamento de Concepción, quedó este lunes sin combustible tras evacuar a una paciente desde Itacuá a Concepción. El lunes, el móvil llegó de Itacuá (San Alfredo) al hospital del IPS de Concepción con una mujer en grave estado. Sin embargo, para el retorno ya no contaba con combustible, denunció el conductor de la ambulancia, Hugo Velázquez. “Siempre hay limitaciones de combustible, a nosotros no se nos entrega la tarjeta y cada viaje que hacemos tenemos que molestar y rogar para conseguirlo”, señaló Velázquez, chofer no es funcionario del ministerio. Édgar Jacquet, jefe de transporte de la 1ª Región Sanitaria, informó que la limitación de combustible se realiza porque la Unidad de Salud de San Alfredo no informa desde hace dos meses las evacuaciones en la ambulancia. JR



Misioneros representan al país en Chile

Adolescentes del plantel de la división inferior sub 16 del club 15 de mayo de San Ignacio Guazú Misiones, representan a Paraguay en la Copa Latinoamericana Chile 2020, del 29 al 2 de febrero, en la comuna de San Francisco de Mostazal (Chile), donde se inició la Copa Latinoamericana Chile 2020. La delegación paraguaya se encuentra en la ciudad de San Francisco de Mostazal, Chile; donde se desarrolla el certamen deportivo, dicho evento es organizado por la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas, además de Paraguay participan selecciones de Chile, Bolivia, Perú, Uruguay y Colombia. “Es una gran oportunidad para los 15 jóvenes del barrio Resistencia de San Ignacio, que viajaron junto Margarita Ortiz quién logró que los jóvenes puedan participar de la actividad, al intendente Carlos Afara y a varios comercios y empresas que aportaron para el viaje”, dijo Víctor Hugo Vera Cantero. VR



Fuertes olores en matadero de Canindeyú

Vecinos del barrio Virgen del Carmen de la Ciudad de Villa Ygatimí, Canindeyú, presentaron formal denuncia ante la fiscalía de Curuguaty, sobre los insoportables olores que estaría emitiendo el matadero municipal. Según Mariana Aguilera Navarro, “ya es inaguantable el fuerte olor que se debe soportar diariamente en los alrededores de la matadería”, la situación generó la reacción de varios vecinos que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público a fin de que se intervenga. La mujer señaló que, como consecuencia, varios miembros de las familias afectadas ya sufren afecciones en su salud. “No vas a poder comer allí, por qué el olor es muy fuerte, y cada vez qué reaccionamos se van a enterrar los restos de las vacas faenadas, pero después sigue todo igual” señaló. “El mal olor traspasa el interior de las casas, tenemos muchos niños y ancianos enfermos en el lugar ya ni podemos comer bien” dijo por su parte María Joaquina Tavárez, otra vecina del lugar. EC