Más Deportes

Básquet

Colonias Gold gana y cierra en tercera línea

El equipo de Colonias Gold superó a Libertad como local por 76 a 71, en el cierre de la primera rueda del cuadrangular semifinal de la Liga Nacional de básquet. En el ganador destacó Juan Corvalán con 24 puntos anotados.

La clasificación al cierre de la rueda 1 quedó así: San José 6 puntos, Olimpia Kings 5, Colonias Gold 4 y Libertad 3.

La 2ª ronda, mañana, desde las 19:30: Olimpia Kings vs. Colonias (Poli ODD) y San José vs. Libertad (León Coundou). Fecha 5, jueves 21 de julio (20:00): Libertad vs. Olimpia Kings (La Huertita) y Colonias vs. San José (Ka’a Poty). Lunes 25, a las 20:00: Libertad vs. Colonias (La Huertita) y Olimpia vs. San José (ODD).







Futsal

Segunda prueba ante Argentina en Baires

La Selección Paraguaya Absoluta de futsal enfrenta hoy a Argentina, en el segundo amistoso que se jugará en la ciudad de Rosario.

El choque será en el estadio del Atlético Provincial, desde las 19:00. En el primer choque, que se cumplió en el estadio de Argentinos Juniors, el triunfo del elenco local fue por 3 a 0.

Para la segunda prueba, el entrenador Carlos Chilavert buscará rotar en el plantel, para observar valores que puedan conformar la nómina que presentará la Albirroja de cara a la final Intercontinental que se cumplirá en setiembre en Buenos Aires, ante los seleccionados de Argentina, Portugal y España. Luego el desafío será el Odesur.



Tenis

Definiciones para hoy en Budapest y Bastad

El torneo femenino de tenis de Budapest, que se disputa sobre tierra batida, tendrá una final inesperada entre dos jugadoras no cabezas de serie, tras la victoria en semifinales de la serbia Aleksandra Krunic y de la estadounidense Bernarda Pera. El compromiso por el título se juega hoy, a partir de las 9:00.

Krunic, 46ª jugadora mundial, sorprendió a la kazaja Yulia Putintseva (32ª y tercera cabeza de serie) por un doble 6-2. Por su parte, Pera (66ª) derribó a la local Anna Bondar (53ª), con un triunfo por 6-3 y 6-4.

A su vez, en el torneo masculino de Bastad (Suecia), habrá final argentina entre Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, hoy desde las 8:00.