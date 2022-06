Más deportes

Futsal

Colonial pasa a semis de la Libertadores

Sport Colonial empató con Peñarol sin goles en la última fecha del Grupo A de la Libertadores de futsal Femenino que se juega en Bolivia y avanzó a semifinales.

El equipo paraguayo avanzó como segundo en su serie con 8 unidades, tras empatar en 2 juegos (3-3 Always Ready y 0-0 Peñarol) y vencer en otros 2 (3-1 Deportes Valdivia de Chile y 2-1 San Lorenzo de Argentina). La primera ubicación la definían el Always Ready de Bolivia y San Lorenzo de Argentina.

El elenco paraguayo enfrentará mañana al elenco de Taboão Magnus de Brasil, que ganó la serie B, en semifinales del torneo desde las 20:00.

El juego por el título será el sábado 11 desde las 17:00, mientras que le tercer puesto se define a las 15:00.



Fútbol femenino

Mañana arranca el campeonato Clausura 2022

Mañana se pone en marcha el torneo Clausura de fútbol femenino 2022, certamen que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El compromiso entre Tacuary vs. Olimpia en cancha Roque Battilana desde las 10:00 (en vivo por Tigo Sport), marca el arranca del certamen con la ceremonia inaugural. El otro duelo será: Guaraní vs. 12 de Octubre en el Fortín de Tacumbú desde las 09:30.

La ronda prosigue el domingo 12 de junio con Sportivo Ameliano vs. Sol de América en el Juan B. Ruiz Díaz (09:30). El lunes 13 de junio: Cerro Porteño vs. General Caballero JLM en el Parque Azulgrana (10:00). Postergados: Guaireña vs. Libertad/Limpeño y Nacional/Humaitá vs. Resistencia con fechas y escenarios a confirmar.



Tenis

Zverev se sometió a operación de su tobillo

El tenista alemán Alexander Zverev se sometió a una operación en los ligamentos de su tobillo derecho tras su dolorosa caída en las semifinales de Roland Garros ante el español Rafael Nadal (foto).

“Todos tenemos nuestro propio viaje en la vida. Esto es parte del mío”, escribió Zverev a sus 1,8 millones de seguidores en Instagram junto a una foto suya en la cama del hospital.

“La próxima semana alcanzaré mi mejor clasificación como número dos del mundo, pero esta mañana he tenido que operarme”, indicó el campeón olímpico en Tokyo-2020.

“Después de más exámenes en Alemania, hemos recibido la confirmación de que los tres ligamentos laterales de mi tobillo derecho están desgarrados”, añadió.