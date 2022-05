Más Deportes

NBA

Jokic es electo como el mejor jugador

El pívot serbio Nikola Jokic, la estrella de los Denver Nuggets, fue nombrado ayer por segundo año consecutivo el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA.

Jokic, de 27 años, superó en la votación al camerunés Joel Embiid (Philadelphia 76ers) y al griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), los otros dos finalistas al MVP de la temporada 2021-22, anunció la liga de básquetbol norteamericana.

Con la elección del serbio, que promedió 27,1 puntos, 13,8 rebotes y 7,9 asistencias en la fase regular, suman cuatro temporadas seguidas en las que el MVP va a parar a jugadores no estadounidenses.

Con seis elecciones, el norteamericano Kareem Abdul-Jabbar sigue siendo el más ganador en el historial de la NBA (1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980).



Fútbol femenino

Mañana se inicia la fecha 11 del Apertura

Con un duelo, mañana se pone en marcha la fecha 11 del torneo Apertura de fútbol femenino 2022.

En el Parque Azulgrana, Cerro Porteño recibe a Sol de América desde las 10:00. La ronda prosigue el sábado 14 con los siguientes enfrentamientos: 12 de Octubre vs. Guaraní (San Rafael, 15:00) y Olimpia vs. Tacuary (Tigo Manuel Ferreira, a las 17:00).

El domingo 15 de mayo: Guaireña vs. River Plate (Parque del Guairá, 09:30) Resistencia vs. Ameliano (Parque Guasu, 09:30). Cierran el lunes 16: Limpeño vs. Nacional (10:00, en estadio a confirmar). Lidera Olimpia con 27 unidades, y un resultado positivo lo ubicará en las puertas de la consagración.