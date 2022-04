Más Deportes

Fútbol de salón

José Meza golea en su estreno en el Suda

Sportivo José Meza (foto) arrancó con victoria su participación en el Sudamericano de Clubes de fútbol de salón que se juega en San Pablo, Brasil. La victoria del ñembyense fue ante Cementista de Argentina por 6 a 2 con goles de Héctor Cabrera (2), Rolando Ascona, Hugo Delgado, Gustavo Benítez y Gonzalo Abrego c/s/v. Hoy en la fecha 2 el duelo es ante el Amazing de Chile (15:30).

El otro paraguayo, Simón Bolívar, se impuso al otro representante argentino, Don Orione, por 3 a 2 y hoy juega por la fecha 2 ante Jave de Uruguay (14:00).



Fútbol femenino

La Albirroja se apunta para el Suda Sub 20

La Selección Paraguaya femenina Sub 20 (foto) se encuentra en La Calera, Chile, para disputar el Sudamericano Sub 20 que arranca mañana. La Albirroja integra el Grupo B, tiene fecha libre en la ronda 1 y hace su estreno en la fecha 2 el sábado 9 enfrentando a Uruguay (18:00). En la fecha 3 (lunes 11, 16:00) el rival es Ecuador y en la ronda 4 (miércoles 13, 16:00), se mide a Bolivia. Cierra el grupo el viernes 15 (18:30) ante Brasil. Califican al Mundial de Costa Rica el monarca y el vicecampeón.



Tenis

Carlos Alcaraz trepa y se asoma al Top 10

El español Carlos Alcaraz (foto) escaló cinco posiciones el lunes en la clasificación ATP y ya ocupa el número 11 del mundo, después de su victoria del domingo en el Masters 1000 de Miami.

Presentado al mundo con sus 18 años como el sucesor de Rafael Nadal, ya se encuentra a las puertas del Top 10, a tan solo 29 puntos del británico Cameron Norrie. En la parte alta de la tabla, Novak Djokovic conserva su número 1 con un escaso margen de 10 puntos sobre el ruso Daniil Medvedev.