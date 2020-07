Más Deportes

Laurent Blanc suena para el Barcelona

Encontrar reemplazante de Quique Setién es la tarea de los directivos del Barcelona, sobre todo del secretario técnico Éric Abidal. Según el periódico L'Equipe, en el equipo catalán apostarían por el francés, pues reúne una de las condiciones principales que buscan: Conocer por dentro el Barcelona y su tradición de juego. El ex defensor jugó en el club blaugrana durante la temporada 1996-97.







El mítico Tyson se calzará los guantes

En combate de exhibición Mike Tyson enfrentará al boxeador Roy Jones Jr. en una velada para recaudar dinero para fines caritativos. Mike Tyson (54) vuelve a un ring luego de 15 años. “Voy a ayudar a las personas sin techo y a los adictos. Porque yo he estado sin hogar y he sido un adicto”, afirmó. “Sé lo difícil que es. No hay tanta gente que pueda sobrevivir como yo lo hice”, concluyó.



Comité Olímpico de Tokio envía mensaje

El comité organizador de Tokio 2020 difundió ayer un mensaje de aliento y esperanza, de tres minutos de duración, en la voz de la nadadora japonesa Rikako Ikee. “El deporte no es solo sobre los atletas; los deportes nos enseñan la importancia de la solidaridad”, dice la deportista nipona que el año pasado anunció que padece leucemia. Falta un año para el inicio de la Olimpiadas.