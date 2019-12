Más Deportes

Fútbol de playa

Arranca el Suda Sub 20 en el Arena Pynandi

Hoy en el estadio Arena Pynandi del COP, se pone en marcha el Sudamericano Sub 20 de fútbol de playa.

En la ronda 1, los enfrentamientos son desde las 17.00: Argentina vs. Chile, Brasil vs. Ecuador, Colombia vs. Bolivia y Paraguay vs. Perú. Mañana, Grupo B: Ecuador vs. Chile y Brasil vs. Uruguay.

En la ronda 2, martes 10, desde las 17.00: Argentina vs. Ecuador, Uruguay vs. Chile, Colombia vs. Perú y Paraguay vs. Bolivia. Miércoles 11: Argentina vs. Uruguay y Brasil vs. Chile. Fecha 3, jueves 12: Uruguay vs. Ecuador, Brasil vs. Argentina, Bolivia vs. Perú y Paraguay vs. Colombia.

Clasifican a semifinales (sábado 14) los dos mejores de cada serie.



Tenis

Wozniacki se retirará, tras el Australia Open

La ex número 1 mundial Caroline Wozniacki anunció que se retirará del tenis tras el Abierto de Australia 2020, único Grand Slam que figura en su palmarés (2018).

“Me retiraré del tenis profesional tras el Abierto de Australia 2020”, escribió en su cuenta de Instagram la jugadora de 29 años.

“He cumplido todo lo que podía soñar en la cancha. Siempre me dije, cuando llegue el momento, hay cosas fuera del tenis que quiero hacer, es la hora de hacerlo”, añadió.

Wozniacki, profesional desde 2005, cuando tenía 15 años, fue la número 1 mundial durante 71 semanas, comenzando en octubre de 2010, con 30 títulos WTA.



Fútbol femenino

Primera pulseada por el título del Clausura

Hoy, en el estadio Luis Alfonso Giagni (a las 18.15), Sol de América (foto) recibe a Libertad/Limpeño por la primera final del torneo Clausura de fútbol femenino de la APF. La revancha será el miércoles 11, desde las 19.00, en el estadio Dr. Nicolás Leoz. El Danzarín viene de vencer en el global 4-3 a Cerro Porteño en semifinales. Mientras que Libertad/Limpeño, vigente campeón del torneo Apertura 2019, derrotó en la ronda anterior por goleada, 8-1, al Deportivo Capiatá.