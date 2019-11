Más Deportes

Selección juvenil

Sudamericano Sub 15 se jugará en Paraguay

La Conmebol decidió cambiar la sede del campeonato Sudamericano Sub 15 y pasa de Bolivia a Paraguay.

El cambio se debe a los conflictos políticos y sociales que se desarrollan en Bolivia desde las elecciones generales celebradas el pasado 20 de octubre. El torneo debe jugarse del 23 de noviembre al 8 de diciembre en Santa Cruz. En el Grupo A se encuentran: Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y Bélgica (invitado). Grupo B: Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador y Polonia (invitado). Ahora queda por definir sedes para el torneo continental.

La Albirroja que se prepara para la justa venció en amistoso al Tembetary 2-0 (goles de Francisco Morel, foto).



Fútbol femenino

Mañana se juega la fecha 8 del Clausura

Mañana se juega de manera completa la fecha 8 del Clausura de fútbol femenino.

Los juegos arrancan a las 7.00 en juvenil y 9.00 en primera: Cerro Porteño vs. General Caballero (Hayes), Nacional vs. Santaní (Pioneros de Corumba Cué), River Plate vs. San Lorenzo (Parque Guasu), Sportivo Luqueño vs. Limpeño (Parque Guasu), Independiente CG vs. Guaraní (Ricardo Gregor), Capiatá vs. General Díaz (Complejo Auriazul) y Olimpia vs. Sol de América (12 de Octubre Santo Domingo).

Posiciones: Limpeño 21 puntos, Sol de América 21; Deportivo Capiatá 18; Olimpia 15; Cerro Porteño 15; Guaraní 15; General Díaz 10; Nacional 9; Sportivo Luqueño 6; San Lorenzo 4; Deportivo Santaní 4; Independiente 4; General Caballero Campo Grande 1 y River Plate 1.