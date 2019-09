Más Deportes

Futsal FIFA

Empate y derrota de la Albirroja en Ecuador

La Selección Paraguaya de Futsal Sub 20 cayó ante Venezuela 3 a 2 en el marco de la Liga Sudamericana Zona Norte, que se disputa en Guayaquil, Ecuador. Mientras que en la categoría mayores (foto) hubo igualdad a 2 goles, con lo que prácticamente está sin chance de obtener el título de campeón. Arnaldo Báez y Alex López convirtieron para la Albirroja Absoluta que esta noche juega su último partido de la Liga Sudamericana ante Ecuador, a las 19.00 en la Sub 20 y a las 21.00 en el juego de los mayores.







Turf

Seis premios especiales en programa del JCP

Nada menos que seis serán los premios especiales que están en el programa de carrera del Jockey Club del Paraguay para la reunión número 30 de esta tarde en el Hipódromo de Asunción. La jornada arranca a las 15.30 con una suelta sobre 800 metros. La segunda es el premio Tomás Esteche Fanego; la cuarta carrera Ing. Luis Pampliega. La quinta, premio Antonio Coscia; la sexta carrera, premio Roberto Antebi; la séptima es inauguración del Hipódromo y la novena es en homenaje a ex presidentes.



Fútbol

Fallece Epifanio Yegros, ex Libertad y River

Epifanio Yegros, recio zaguero central que lució las camisetas de Libertad, equipo con que se consagró campeón, y River Plate, dejó de existir tras una penosa enfermedad, a la que no pudo sortear. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de su ciudad natal, Itauguá, compañía Guayaibity. Jugador de categoría, caballero, hizo de la práctica de fútbol un apostolado, granjeándose innumerables amigos que estuvieron para darle el adiós en su última morada.