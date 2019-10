Martínez y Morel, las novedades en la lista

El arquero Miguel Martínez y el volante Jorge Morel son las novedades en la lista de futbolistas del plano local que citó Eduardo Berizzo para el combo de amistosos en Europa de la Selección Paraguaya.

Martínez, de 21 años, es futbolista del General Díaz y suma 28 juegos en la presente temporada. En 2017, había disputado 2 juegos. A su vez, Morel (21 años, capitán de Guaraní) totaliza 4 temporadas en Primera e integró selecciones juveniles en Sub 17 y Sub 20. Ambos forman parte de la preselección Sub 23 que se encuentra trabajando de cara al preolímpico de Colombia 2020.