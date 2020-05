Martínez: “Los médicos tenemos casi el mismo pensamiento”

El médico de Cerro Porteño, Aldo Martínez, conversó en Fútbol a lo Grande (1080 AM) y expuso la posición del grupo de profesionales de los clubes de primera acerca de la posibilidad de la vuelta del fútbol.

“Con el Dr. Brunstein solicitamos que sea presencial, incluso ofrecimos las instalaciones del club que son amplias”, expuso Martínez acerca de la posibilidad de una reunión para ir definiendo detalles del protocolo de bioseguridad para el retorno del campeonato.

El médico azulgrana expuso acerca de lo que se manifiesta desde la Asociación Paraguaya de Fútbol: “Nosotros no sabemos que dice el protocolo de APF, seguro en esa reunión lo explicarán. Cada médico de cada club hizo su protocolo de acuerdo a sus posibilidades y eso estuvimos compartiendo en estos días e íbamos aportando ideas”.

MARCA TENDENCIA. Martínez explicó que existe una línea a seguir por los médicos de los clubes: “En conversaciones que tuvimos todos los médicos tenemos casi el mismo pensamiento. La parte de prevención no es muy variable. Estuvimos aportando cada uno lo que se puede hacer pero aún no se elaboró nada formal”, a lo que agregó: “La mayoría coincidimos que es muy difícil realizar la concentración prolongada. No nos parece que sea lo ideal que estemos todos encerrados”.

El cerrista fue claro al buscar el diálogo como salida de la crisis: “Hay que hablar para saber si podemos dar nuestra opinión o si hay que acatar lo que decide la APF”, sumando “Si la cuarentena inteligente fracasa, no habrá fútbol, el Ministerio debe de informar cuando las condiciones están dadas”, subrayó.

El profesional concluyó: “No existe ninguna intención de pelea, parece que se quiere crear dos partes que van a chocar; pero todo es para motivo de conversación, solo es expresar nuestras ideas. Debatir para que la vuelta del fútbol sea lo más seguro posible”.