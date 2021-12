Maroon 5 incluye a Paraguay en su tour mundial 2022

La cita con la multipremiada banda estadounidense está marcada para el 10 de abril en el Jockey Club Paraguayo.

Sin embargo, toda la información respecto a las entradas y sus costos recién se estarán informando más adelante.

https://twitter.com/G5pro/status/1469338097603256323 ¡Maroon 5 vuelve a Paraguay con su tour mundial 2022!



10/Abril

Jockey Club



Toda la info sobre venta de entradas próximamente #M5Paraguay pic.twitter.com/1Pwf3m25MD — G5pro (@G5pro) December 10, 2021

El grupo liderado por Adam Levine nuevamente hará delirar al público paraguayo con sus más grandes éxitos como This Love, She Will Be Loved, Sunday Morning, Makes Me Wonder, Moves Like Jagger y Payphone.

Maroon 5 acumula más de 56 millones de álbumes vendidos, 300 millones de sencillos en todo el mundo y múltiples certificaciones de oro y platino.