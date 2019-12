Marito y Trump se reúnen y hablarán sobre narcopolítica

El encuentro se da en momentos en que el Gobierno de Estados Unidos generó un terremoto político con la decisión de suspender la visa en forma indefinida al ex senador Óscar González Daher y al ex fiscal Javier Díaz Verón, como así también la detención que se dio semanas atrás a la ex diputada Cynthia Tarragó por estar involucrada en el esquema de lavado de dinero. De acuerdo a las informaciones que surgieron, habría más paraguayos implicados en el sistema ilegal.

La visita tiene como objetivo profundizar aún más la cooperación entre los Estados Unidos de América y el Paraguay. Entre los temas a tratar se destacan: el fortalecimiento de las instituciones y el Estado de Derecho, la Democracia en la región, la situación en Venezuela, el empoderamiento de la mujer, la apertura de mercados, la atracción de inversiones y el fortalecimiento del comercio bilateral, como así también la lucha contra la corrupción, la Delincuencia Organizada Trasnacional y el Terrorismo, según un comunicado oficial difundido por la Cancillería Nacional.

El informe oficial señala que Trump y Abdo Benítez repasarán también la situación que atraviesa Venezuela, el empoderamiento de la mujer, la apertura de los mercados, el incentivo que Paraguay ofrece a las inversiones de capital y el fortalecimiento del comercio bilateral.

CAERÁN MÁS

El ministro de Inteligencia Esteban Aquino, afirmó ayer que durante el encuentro que mantendrán hoy el presidente de la República Mario Abdo Benítez, y su par norteamericano Donald Trump, podrían saltar más nombres de compatriotas que estarían ligados a la red de lavado de dinero, corrupción o al narcotráfico.

“Entiendo que hay más y van a salir más nombres, es momento de que los que queremos un país mas sano nos unamos, la prensa es clave“, sostuvo.

Se prevé que otro de los temas será la causa abierta en contra de Cynthia Tarragó, que incluso podría salpicar a más personas o políticos, como así también la instalación de una mesa de trabajo entre la Fiscalía General y el FBI, hecho que ya derivó incluso en las críticas de ciertos sectores políticos, por considerar una intromisión de EEUU en asuntos internos.

La Fiscalía General del Estado instaló una mesa de trabajo con el FBI, el Departamento de Estado de EEUU y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI).

Ello, en coincidencia con los últimos escándalos de corrupción, los diferentes procesos por lavado de dinero y narcotráfico y la determinación de los Estados Unidos de no recibir de por vida a dos políticos procesados.

DESACUERDO

Desde el Ejecutivo existe cierta contradicción con respecto a la forma en que se reunirán Abdo y Trump. Tanto el Jefe de Gabinete Juan Ernesto Villamayor y el Ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia coincidieron en señalar que ambos mandatarios se reunirán a solas, con el fin de intercambiar datos y dialogar sobre varios temas, entre ellos el narcotráfico y el lavado de dinero.

“Va a ser una entrevista privada, un tiempo a solas entre ambos presidentes. El presidente fue solo porque la entrevista es a solas”, indicó Aquino. Sin embargo, el embajador de Asuntos Internacionales de la Presidencia, Federico González, indicó desde Washington que el encuentro se realizará con los representantes delegados de cada país.