Marito reposiciona a Wiens y duda si se presenta para ANR

Ayer estuvieron en el departamento de Caazapá para inaugurar la ruta de la producción que comprende el tramo Yuty-Cruce Alpa-San Francisco.

Allí el jefe de Estado afirmó que Arnaldo Wiens es el ministro que más rutas asfaltadas hizo en la historia de nuestro país.

El nombre de Wiens sigue sonando para el Senado o eventualmente integrar la dupla presidencial como vicepresidente de la República.

En principio se habló incluso de su candidatura presidencial, pero se había desinflado luego de las críticas que recibió por la costosa obra de pasarela en Ñu Guasu durante la pandemia.

Abdo descartaría presentarse para la presidencia de la Junta de Gobierno. “Y si Dios quiere vamos a seguir trabajando hasta el último día. Ya no me puedo candidatar a nada, hay algo que puede pasar todavía, pero no sé todavía. Pero no me voy a candidatar a nada”, apuntó.

Mencionó que en el Congreso se resisten a aprobar créditos para obras viales. Planteó que los dirigentes de cada comunidad lleven los proyectos para defender.