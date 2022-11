Marito ratificó que, si hay culpa, Fretes debe ser enjuiciado

Sus declaraciones fueron vertidas en Guairá hasta donde se trasladó para acompañar al candidato a gobernador.

Marito primero señaló que con base en los hechos acontecidos, es importante considerar que uno no puede hacerse cargo de la responsabilidad y acciones de los hijos.

“Primero, a pesar de que el ministro Antonio Fretes lastimosamente tiene una tendencia cartista, lo que hace el hijo de uno, el hijo es mayor, tiene como 40 o 50 años, un padre no puede ser siempre responsable”, sostuvo.

A renglón seguido, el presidente recalcó que si se demuestra algún tipo de vinculación de tráfico de influencias el ministro Fretes debe ser enjuiciado políticamente.

“Lo que hay que evaluar es si lo que hizo el hijo constituye un tráfico de influencia. Primero es grave por la vinculación con el crimen organizado y terrorismo. En segundo, el ámbito natural donde tiene influencia el ministro Fretes”, sostuvo.

El mandatario agregó que eso dependerá del tiempo. “Siempre quiero ser justo. Trato de ser justo”, sentenció.

Hasta el momento, Fretes no adelantó si presentará renuncia o pedido de permiso tras el escándalo que sigue generando ruido político y amenaza de un juicio político en Diputados.

El único que renunció hasta el momento es Amílcar Fretes al cargo que ocupaba en Itaipú. Mientras, la Fiscalía sigue reaccionando tímidamente sobre el tema.

abrazo republicano. En otro momento, el mandatario hizo referencia al proceso electoral interno de la ANR y ratificó que no piensa dar ningún abrazo republicano a Horacio Cartes, principal adversario político.

“Si hay algo que hemos aprendido los colorados en este tiempo es que el individualismo ha generado un enorme daño al partido. Nosotros somos convencidos de que el partido está por encima de Mario Abdo y de cualquier otro candidato”, significó.

Argumentó que “el Partido Colorado debe fortalecerse encontrando el camino con un destino común y abroquelarse después de las elecciones”.

“El partido está por encima de los hombres coyunturales. Yo no me voy a abrazar con él (Cartes). Me abrazo con mi señora”, respondió.

En otro momento, preguntó a los periodistas qué significa el abrazo republicano del que están hablando varios sectores y la prensa. “¿Qué significa?, porque eso es una pregunta recurrente. ¿Qué es el abrazo? ¿Que yo me abrace con Cartes? Yo no me voy a abrazar con Cartes”, fue categórico en su respuesta.

Aseguró que el pueblo colorado se va a unir y que el Partido Colorado está por encima de “Marito y Cartes”. Dijo que ambos son solamente actores “insignificantes”. Si no se da el abrazo entre las autoridades, dijo que espera que el pueblo colorado pueda hacerlo.