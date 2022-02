Marito mantiene a Giuzzio y ordena esclarecer atentado

“Así como dijo el ministro vinimos para darle una información pormenorizada al Presidente y hemos recibido la directiva para procurar identificar en el menor tiempo posible o prudente a los responsables de este hecho y ponerlos a disposición de la Justicia. Conjuntamente con el Ministerio Público estamos trabajando para que prontamente podamos tener resultados”, indicó.

Al ser consultado sobre las constantes confusiones que se generan desde los distintos organismos de seguridad del Estado, Fleitas dijo que las mismas no se generan adrede, sino por el hecho de que existen informaciones que no pueden ser divulgadas.

Nosotros venimos dando la información en la medida de las posibilidades desde los distintos equipos que venimos trabajando. Tenemos muchas informaciones, en breve vamos a tener una reunión mas oportuna para tratar de esclarecer este hecho”, refirió.

Renuncia. El ministro del Interior fue categórico al afirmar que no renunciará al cargo tal como exigieron con mas fuerza después del atentado los cartistas. Mencionó que siempre su cargo está a disposición, aunque aclaró que esa no sería la solución. “Estamos en proceso de corroboración de informes por los investigadores. Mi renuncia está siempre en un escrito, no es cuestión de que renuncie o no, es la forma como se esta enfrentando el crimen, hay datos estadísticos que se contraponen a lo que estas afirmando”, señaló.



No es una cuestión de que renuncie o no, hay datos estadísticos que indican que estamos luchando contra el crimen.

Arnaldo Giuzzio,

ministro.



El presidente de la República nos pidió que cuanto antes se esclarezca el hecho acontecido el domingo.

Gilberto Fleitas,

subcomandante.