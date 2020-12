Marito busca blindar apoyo en Senado ante vaivén con cartismo

Hay intensas conversaciones y negociaciones con el grupo de colorados que está siendo liderado actualmente por Óscar Cachito Salomón, presidente del Congreso.

Este sector pretende fortalecer las acciones del Poder Ejecutivo buscando debilitar cualquier proyección de Honor Colorado en el Senado.

El bloque colorado liderado por Salomón integran Juan Afara, Lilian Samaniego, Derlis Osorio, Rodolfo Friedmann y Mirtha Gusinky. Inclusive hay sintonía con Juan Darío Monges, quien marcó distancia del cartismo tras algunas diferencias.

La agenda de Mario Abdo contempla ganar tiempo y la aprobación de paquete de préstamos y propuestas. Inclusive hubo un coqueteo político con el sector del Frente Guasu tras la visita de Fernando Lugo y Sixto Pereira en Palacio de Gobierno. Ambos llegaron hasta el Palacio de López de la mano de Salomón. La jugada es tener la mayoría necesaria para frenar cualquier intento del cartismo que hasta el momento no maneja esta instancia legislativa.

proyección colorada. Frente a la arremetida del cartismo que apuró un acuerdo en el marco de Concordia Colorada para las municipales, el sector de senadores colorados capitaneados por Salomón está gestando una proyección que va mas allá de las futuras contiendas municipales. Buscan fortalecer el proyecto con miras al 2023.

Un primer paso es fortalecer las candidaturas independientes en las municipales aglutinando fuerzas fuera del proyecto hegemónico en la ANR que surgió tras la Operación Cicatriz.

El líder de Honor Colorado, Horacio Cartes pretende manejar la presidencia de la Comisión Permanente con Raúl Latorre como titular para instalar su agenda hasta marzo cuando se reinicien las actividades legislativas. Sin embargo, en diputados hay posturas encontradas con los diversos grupos colorados que tratan de mantener una agenda independiente.

factor Velázquez. Un punto que está inquietando a los oficialistas es qué partido jugará el vicepresidente Hugo Velázquez, quien está armando sigilosamente su equipo para las contiendas electorales. Si bien se le observa acompañando en varios actos oficiales al presidente de la República, el vicemandatario no tuvo protagonismo en la gestación de Concordia Colorada donde el ideólogo es José Alberto Alderete, quien según indican, está esperando el momento para la conducción partidaria. Velázquez públicamente había expresado que acompañará al presidente de la República en todas las acciones encaradas dentro del Gobierno y que no repetirá el error de otros ex vicepresidentes que iniciaron una prematura campaña para llegar al sillón presidencial. Sin embargo, hay cierta desconfianza e información sobre lo que viene gestando.