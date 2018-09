Mario Abdo se jacta de recaudación récord

El registro oficial del sistema Sofía reporta que recaudaron al cerrar agosto la suma de G. 1.018.879.538.424. Alrededor de USD 175 millones.

Al hacer una comparación con la administración cartista se observa que en el mismo periodo de agosto de 2017, la recaudación alcanzó G. 940.420.180.341.

“Primera vez que superamos el billón en recaudación, en la historia del Paraguay! Felicidades a todo el equipo de Aduanas. ¡Sigamos por este camino! ¡Vamos para adelante!”, expresó el presidente a través de las redes sociales.

El Ejecutivo ordenó a las nuevas autoridades de la Dirección de Aduanas que redoblen esfuerzos para que cada guaraní que ingresa de los impuestos vaya al Estado y no a los bolsillos ni al maletín de los políticos de turno.

El titular de Aduanas, Julio Fernández, asumió poco después del 15 de agosto. El nivel de recaudaciones ascendía a G. 605.723.156.052, con un déficit de 36 por ciento en el comparativo con relación al total de igual mes del ejercicio anterior.

El funcionario explicó que la brecha desfavorable fue subsanada satisfactoriamente y el total de ingresos del mes cerró con el mencionado saldo positivo del 8,34 por ciento con lo que ya acumula 22 meses ininterrumpidos de superávit de ingresos.

control interno. La nueva administración anunció que pedirá la declaración voluntaria de bienes a todos los funcionarios de la institución. Fernández advirtió que aquellos funcionarios que no lo hagan entrarán en canal rojo de confianza.

El gran desafío de la administración de Abdo Benítez será evitar que funcionarios corruptos que fueron investigados vuelvan a ocupar cargos claves donde se manejan muchos recursos.

El director de Aduanas había cuestionado la cuestión de blindaje del Código Aduanero. Esto en torno a que algunos funcionarios fueron imputados, pero se liberan de la Justicia, vuelven a Aduanas y se hacen más poderosos.

Durante las internas coloradas, muchos de los funcionarios hicieron una fuerte campaña por Santiago Peña (Honor Colorado) y luego se alinearon al proyecto de Abdo Benítez. Fueron investigados por enriquecimiento ilícito.

Fernández mencionó que la orden del presidente es que no haya perdón para nadie que cometa un acto de corrupción en la institución. “Julio, no hay perdón para nadie, yo le doy oportunidad a mis amigos, algunos pueden estar trabajando, pero si es que llegan a caer yo no me voy a quemar por el robo de otro”, expresó Abdo al nuevo titular.