Mario Abdo dijo que FTC solo brindó un informe preliminar sobre enfrentamiento

“Yo estaba en Santa Rosa haciendo inauguraciones de varias obras, estaba a 100 kilómetros del CODI y, como me quedaba cerca, aproveché para ir a recibir el parte previo, porque cuando llegué todavía las operaciones estaban en curso y lo único que recibí como parte fue que estaban en una operación en desarrollo y que no había ninguna baja en las Fuerzas de Tarea Conjunta. Me informaron que había cuatro abatidos. Eso fue todo y todos conocemos cómo son estas operaciones que se toman su tiempo para hacer las declaraciones oficiales y ya quedó a cargo de los voceros de la FTC hacer un informe oficial de todo lo ocurrido. No es que se adjudicaron hechos”, expresó.

Abdo se desentendió del caso y dijo que los informes a partir de ahora quedarán a cargo de los voceros de la FTC.

“Para hablar de manera responsable yo dejo a cargo de los voceros, no hablé aún con ellos”, señaló.

Mencionó que no sabe aún si habrá cambios en la FTC.

Sin embargo, el presidente hizo estas declaraciones poco antes de que el CODI emitiera un comunicado en el que señala que ya no hablará públicamente sobre el último enfrentamiento en el que fueron supuestamente abatidos cuatro presuntos combatientes de la Agrupación Campesina Armada-Ejército del Pueblo (ACA-EP).

El pronunciamiento se dio luego de que se ponga en duda su versión del enfrentamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) con supuestos miembros del grupo delictivo en la localidad de Sargento José Félix López, ex Puentesiño, del Departamento de Concepción.