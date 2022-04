María Serrana: Para reinserción prevén traslados o exámenes de competencia

Descartó que el ente rector interceda en tal sentido, ya que esa elección quedará a criterio de cada estudiante, en acuerdo con la entidad receptora.

Añadió que en caso de que María Serrana no tenga los documentos para “probar fehacientemente los procesos académicos del estudiante”, se procederá a realizar exámenes de nivelación, preparados por el Cones. “El estudiante dice he dado estas materias, entonces se hace una comprobación de la malla curricular aprobada para esa institución (receptora). En ese caso, el Cones organiza una ronda de exámenes de competencia con unos ítems específicos, se les da el tiempo a los estudiantes y a partir de los resultados se establece el nivel en el cual está. Eso en el caso de que no haya documentación”, precisó.

A cada uno, se les pide también que presenten una copia de su documento migratorio en el caso de que sean extranjeros, el cual le permite estudiar en Paraguay y, a su vez, que declare si es que en su proceso académico, provienen de otra institución. Es decir, si es que originalmente viene de otra universidad, sea de Paraguay o de otro país.

Esto fundamentalmente tiene por objetivo la clasificación de los estudiantes; a saber aquellos que prosiguieron la carrera en María Serrana convalidando materias.

“El segundo paso será que ellos soliciten a la institución el respaldo académico y eso tienen que presentar. El Cones, una vez recepcionada esa lista, se harán cortes semanales tras la filtración de datos. Y las respuestas serán personalizadas”, aseguró Velázquez.

Una comisión especial del Cones, dijo, va a corroborar todo lo entregado por la universidad. “Hay que ver si es que los documentos son auténticos y tiene que venir con un respaldo académico hecho. Esa es la tarea más difícil y más cargada que vamos a tener porque se tiene que hacer una auditoría documental de cada estudiante”, refirió al señalar que se debe verificar, entre otras cuestiones, la idoneidad y preparación de cada uno de los docentes que intervinieron en el proceso.

Minucioso. Para el Dr. Jorge Rodas, integrante del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) y par evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), lo que el ente rector debe hacer es integrar un “cuerpo docente reconocido” para dar andamiaje al proceso de reinserción.

“Hay mucha gente que tiene demasiadas condiciones para plantear soluciones ante esta crisis para darles salida a estos pobres estudiantes que están, junto a sus familias, compungidos en este momento y más los de buena fe”, expresó en alusión a los miles de estudiantes de la UPMS.



