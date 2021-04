Marcha en Alemania, cierre en Italia y la Gran Bretaña controla el virus

La mayor de las concentraciones tuvo lugar en Stuttgart, la ciudad donde en los meses pasados se desarrollaron marchas multitudinarias contra las medidas contra el Covid-19. Según estimaciones policiales, por el centro de esa ciudad, capital del Land de Baden-Württemberg, desfilaron unas 10.000 personas. Las autoridades locales dispusieron un fuerte contingente policial para impedir los encontronazos con grupos de signo contrario que pretendían salirles al paso.

Las fuerzas policiales advirtieron asimismo a los asistentes a la marcha contra las restricciones que esta sería disuelta si no se cumplían las normas higiénicas. Finalmente la manifestación discurrió sin problemas, pese a que la mayoría de los participantes iban sin mascarilla y no se guardaba tampoco la distancia de seguridad. En Berlín hubo asimismo una concentración de este signo ante la Puerta de Brandeburgo que congregó a un par de centenares de personas. Asimismo se habían convocado marchas similares en Hamburgo, Colonia y Kassel, ciudad donde recientemente se produjeron violentos altercados entre policía y manifestantes.

Italia cerrada. Hasta el lunes, Italia permanece completamente cerrado, al haberse decretado zona roja en todo el territorio, lo que obliga a no salir de casa si no es por emergencia o trabajo y al cierre de todas las tiendas, una situación que no cambiará en todo abril debido a una curva epidemiológica que no termina de descender como se esperaba. Las estaciones de trenes y aeropuertos asaltadas en años anteriores en este periodo para disfrutar de las vacaciones aparecieron medio vacías y solo se ve a pasajeros que justifican que vuelven a su lugar de residencia para pasar estos días. Aunque se permite acudir a los aeropuertos para viajar al extranjero, el Gobierno decretó hace unos días la obligación de una cuarentena de 5 días y un nueva prueba de coronavirus a su término, para aquellos que regresen hasta el 6 de abril procedentes de países de la Unión Europea.