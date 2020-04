"La música nunca me ha fallado, y en ocasiones como ahora, es donde me refugio. Estoy aquí escuchando una de mis canciones favoritas e interpretándola. Y continuaré haciéndolo. Espero que les guste escucharla, al igual que a mí me gustó cantarla", resaltó el artista.

A Song for You es el tema más escuchado de Hathaway en la plataforma musical de Spotify, con más de 41 millones de reproducciones.

El tema, a su vez, formó parte del disco Donny Hathaway, lanzado en 1971.

La interpretación de la canción por el cantante boricua dura un poco más de cinco minutos.

Aunque la interpretación conmovió a sus seguidores, aún estos esperan a que Marc Anthony ofrezca alguna presentación duradera para deleitar a sus seguidores, tal y como lo han hecho otros destacados artistas a nivel mundial.

Otros artistas como Juanes, Alejandro Sanz, Andrea Bocelli, Fito Páez, y los puertorriqueños Tommy Torres, Cultura Profética, La Secta, Black Guayaba y Hermes Croatto han ofrecido presentaciones duraderas en vivo.

De igual manera, el fin de semana pasado se llevó a cabo el concierto One World, Together at Home, en el que reunió a artistas como Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, The Killers, Billie Eilish, The Rolling Stones, J Balvin, Lady Gaga, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Maluma, entre otros.