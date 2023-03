Manzana de la Rivera reabre su espacio gastronómico

“La Joya”, lo denomina Jorge Oyenard a la Casa Clari, quien recuerda que gracias a la gestión de Angie Duarte, directora de Cultura y Turismo, se pudo concretar esto que se convirtió en un gran sueño hecho realidad.

Al ingresar al Centro Cultural de la Manzana, se aprecia un acogedor local gastronómico que se cuidó hasta el más mínimo detalle a la hora de la restauración del restaurante, bar y cafetería.

MANZANA DE LA RIVERA CASA CLARI_2_41996258.jpg Foto: Renato Delgado.

Su propietario menciona que esto nació cuando Angie Duarte conoció Café Comporta y el Mercado Oyenard, momento en que le propuso explotar algunos de los espacios de patrimonios históricos que podrían reabrirse, cosa que no se daba. “Me explicaron que la idea era cambiar un poco la impronta de lo que anteriormente eran estos lugares que se relacionan más con la cultura, lo que significan estos lugares como Casa Clari, Café del Teatro y el Centro Paraguayo Japonés (CPJ), pero de entre todos fue Clari el que me dijeron estaba peor de armar, pero cuando lo vi, dije esta es la joya de los lugares que tenés”, rememoró.

Aunque requeriría una inversión interesante para ofrecer un excelente servicio, empezaron a trabajar sobre las estrategias bajo los parámetros de los lugares patrimoniales. Fue así que desde agosto del 2022 desarrollaron los menús, registraron marcas; acondicionando la cocina y ultimando todos los detalles.

Enamorados de Casa Clari

Una inmensa felicidad es la que siente el locatario de Casa Clari, con lo que consiguieron hacer en el lugar. “Quisimos apostar. Como uruguayo para mí, la “Manzana” era desconocida, el haber tenido la oportunidad de trabajar para convertirlo en lo que es ahora y con la ayuda de la gente que entiende da satisfacción”, expresó contento.

También mencionó que sin la ayuda de los entendidos en el tema no lo hubiera logrado, como es el caso del artista Félix Toranzos, director de la Manzana de la Rivera, quien le brindaba consejos y uno de ellos fue utilizar cera de abeja virgen para pintar los grandes ventanales de época. “Luego de pasar la cera de abeja a las ventanas, lustramos los bronces, nos tomamos el tiempo y nos enamoramos de Clari, nos sentimos muy bienvenidos; cuidaron para que no cometamos errores por ignorancia”, manifestó.

“Estamos felices porque la respuesta es excelente, estamos convencidos de que todo el centro de Asunción es hermoso, aunque muchos lo denigran, vemos un público muy sencillo y educado”, puntualizó.

MANZANA DE LA RIVERA CASA CLARI_3_41996261.jpg Foto: Renato Delgado.

En la cocina

En el espacio de cocina de despacho se preparan pastas, ensaladas, comidas bien variadas que están a cargo del chef Sebastián Ramírez, quien junto con el chef propietario Jorge Oyenard elaboraron los menús de la carta.

Sebastián prepara picadas, canastas paraguayas (una de las más aceptadas), chivitos y todo lo que la gente pida en un tiempo de 10 minutos aproximadamente para no hacer esperar mucho a los comensales.

Agradecido por la oportunidad

El dueño del Bar Casa Clari dejó en claro que esto no solo es un proyecto gastronómico comercial sino también es un espacio cultural para disfrutar y conocer un poco más sobre la historia de Asunción. “Podemos justamente poner nuestras habilidades y devolver un poco a la sociedad paraguaya las oportunidades que nos dieron desde que llegamos”, agregó.

Además, Oyenard aprovechó para comentar cómo llegó hasta suelo guaraní. “Yo vine a Paraguay invitado a cocinar, jamás estuvo en mis planes quedarme a vivir, tener pareja de Paraguay o desarrollar cosas aquí. En marzo de 2019 venía para recorrer playas de Brasil buscando dónde instalarme porque quería remojarme en el agua después de trabajar y terminé en un país mediterráneo, pero porque me enamoré de los paraguayos, amo su generosidad, eso que va a dormir en el piso para darte su cama, te da su comida”, resaltó.

Este renovado local es valorado y apreciado por lo que dan, por buscar cómo tener sinergia con sus colaboradores y la gente que trabaja en la Manzana de la Rivera. “Respetamos todo ya que ellos son los cuidadores del patrimonio de todos los paraguayos”, enfatizó.

“Trabajamos no solo lo estético sino en la dinámica para que la experiencia sea completa; música, iluminación, atención y ambiente”, recalcó.

FOTO CASA CLARI.jpg

Un menú simple y variado

El perfil de consumo es bastante claro, bien variado, con cafetería, merienda, etcétera. Antes de habilitar el lugar, los dueños del local hicieron crecer el corazón de todo esto para poder dar estos pasos, sabiendo que en cualquiera de estos lugares, por sus condiciones históricas, no se puede instalar una cámara de refrigerado, ni producir en el lugar, así que se aprovechó muy bien los espacios para lograr una cocina de despacho y tener todo lo que es elaboración en otros sitios. “Queríamos una carta simple, donde la calidad del producto sea lo que habla, además el lugar lo hace todo, no necesitamos ningún plato exótico, no se trata de eso”, refirió admirando casa rincón de la casa.

“El agradecimiento de la gente es un plus”, celebra sonriente mientras continúa hablando.

En la carta figuran algunos toques de comida uruguaya, una canasta de comidas típicas, que lo ayudan a elaborar sus colaboradores de la cocina que son todos paraguayos a excepción de su socio, el chef uruguayo Martín Correa.

La gente va llegando desde las 10:00 para desayunar, luego van a merendar, a almorzar y luego llegan los que hacen after office, pero además el local está preparado si alguien desea ir a trabajar desde ahí, mientras disfruta de un café. “Queremos dar servicio y a medida que vayamos dar respaldo a otros espacios de la Manzana”, explicó Oyenard.

Eventos

Karina Ortiz es la encargada de eventos y cátering de la empresa Oyenard, quien además se encarga de organizar las reservas que se realizan desde las redes sociales de Casa Clari, para una mejor atención. La atención es de martes a jueves en un horario de 10:00 a 00:00, mientras que de viernes a domingo de 10:00 hasta las 01:00.

La firma cuenta con su propia fábrica de pastas y postres; y además ofrece todo tipo de bebidas, tragos, café y el agua en particular es un servicio totalmente gratuito.

MANZANA DE LA RIVERA CASA CLARI_1_41996255.jpg Foto: Renato Delgado.

Reconfortante

En un breve recuento de esta primera semana de habilitar el lugar Jorge Oyenard y todo su equipo que lo acompaña trabajan en ir ajustando y viendo de adaptarse a las necesidades y requerimientos de sus clientes. Al llegar encontrarás buen servicio, es un lugar emblemático que, si venís a Asunción, es una cita obligada para empaparse de un poco de la historia del Paraguay de una manera amena y disfrutando desde una terraza que da detrás del Palacio de los López”, invita entusiasmado.

Agrega que es muy reconfortante cada charla que tiene con los guías y demás integrantes de la Manzana de la Rivera, ya que cada día conoce más de nuestra historia. “Cada día me dan un insumo nuevo de por qué esta es la parte de atrás del Palacio. Cuando llegué me dije: esto es un mini-Versalles, no tenía idea que Solano López había tratado de hacer un Versalles que quería algo magnificente, algo espectacular que te recibiera cuando venías por el río, que esa es la razón por la que esta es la parte de atrás del Palacio. Todavía hay todo un centro para recuperar”, culmina fascinado.