Manuel Doldán solo mostró los informes

Dijo que presentó informes que son de carácter confidencial, y bajo secreto de Justicia, declarados así por Brasil, “circunstancia que me impide compartir con personas ajenas al Ministerio Público”.

Estos documentos dan la alerta de que podrían existir casos de corrupción en que estarían involucrados Hugo Volpe y Armando Cantero, ex viceministro de Justicia y ex fiscal, respectivamente.

Doldán indicó que no puede hablar de un retraso en la presentación de sospechas como se había dicho. “Yo no puedo hablar de demora, porque no tengo un plazo para diligenciar mis acciones en materia de información espontánea”.

Aclaró que ya que es investigación inicial, puede llevar el tiempo que se requiera a fin de agotar lo requerido. Además, la prudencia fue exigida por el Brasil.

SOLICITUD. El miércoles el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) había solicitado un informe pormenorizado. Ahora la institución da inicio a una investigación preliminar.