Manifestación contra intendente acusado de corrupto

Con el lema No + Corrupción, Hohenau Protesta, los ciudadanos indignados autoconvocan para mañana, a las 15.00, frente a la Municipalidad local, para manifestarse contra el jefe comunal; y exigir también a la Fiscalía que investigue el caso. “Nuestra ciudad es ejemplo de sueños, trabajo, progreso. No dejemos que la corrupción se apodere, no seamos cómplices, con nuestro silencio”, reza el panfleto de invitación a la movilización.

La edil Alba Báez, una de los denunciantes, dijo que hasta el momento la carpeta fue cajoneada en la Fiscalía, ya que no surgió ninguna novedad hasta el momento, a pesar de haber pasado un mes de la presentación.

De acuerdo al informe, concretamente las irregularidades denunciadas consisten en obras no realizadas, pero que fueron pagadas por la Municipalidad, entre ellas, un caso con daño patrimonial de G. 66.000.000; “exigimos a la fiscala Blanca Saucedo que haga su trabajo e investigue los hechos (...). Para eso está la fiscala, para hacer las investigaciones”, dijo Alba Báez. NM.