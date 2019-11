Mandioqueros cierran rutas por mejor precio de sus productos

Desde hace un buen tiempo vienen reclamando que el Ministerio de Agricultura cumpla con lo acordado de pagar esta compensación a los productores; señalaron que firmaron un acuerdo con el MAG, pero cuando asumió Rodolfo Friedmann se hizo el desentendido. Se reunieron con él y se puso una fecha de inicio de pago, pero al final les comunicó que no se iba pagar. Desde el martes vienen movilizándose a pesar de la inclemencia del tiempo, lo hacen en Liberación sobre la ruta PY07 y en San Vicente en el tramo que une Gral. Resquín con San Vicente, ex Pancholo.

Los productores acusan al ministro Friedmann de mentiroso y anunciaron que la medida de fuerza es por tiempo indefinido y si no hay una solución no descartan llegar hasta Asunción. “Estamos pidiendo que se cumpla con lo acordado, este ministro nos miente, promete, acepta y luego dice que no se va a pagar, más de 7.000 productores de la zona estamos reclamando la compensación, aunque sea para recuperar nuestros gastos de cultivo porque las pérdidas son millonarias. Vamos a seguir en la lucha y no descartamos llegar a Asunción si es necesario”, indicó Serafín Gómez, productor de la zona. CA