Mañana arranca la fecha 7 en damas

Mañana con dos compromisos se pone en marcha la ronda 7 del torneo Apertura de fútbol femenino de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

En el CarFem de Ypané, la doble programación es: Sportivo Trinidense vs. Nacional Humaitá (16:15) y Libertad Limpeño vs. Resistencia (18:30). Para el sábado 22 en Ka’arendy: Gral. Caballero vs. Cerro Porteño (16:15) y en el CarFem: Olimpia vs. Tacuary (18:30). La ronda se completa el domingo 24, en el CarFem: Guaireña vs. Guaraní (16:15) y Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño (18:30).